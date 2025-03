Журналист удари Тръмп с микрофон по лицето

Американска журналистка случайно удари с микрофон в лицето президента на САЩ Доналд Тръмп по време на пореден брифинг пред Белия дом.

Както обикновено, Тръмп излезе да разговаря с медиите, отговаряйки на въпроси на репортери. В суматохата една от кореспондентките се оказа твърде близо до него, загуби равновесие и неволно удари президента с микрофона в лицето.

Вместо да се ядоса, Тръмп реагира с усмивка и ирония. Той се пошегува, че журналистката буквално е „пробила“ в телевизията и че току-що е създала още една новина.

Reporter bumps their microphone into Donald Trump’s face in new video. pic.twitter.com/Z5ykJmB3Lj