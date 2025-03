„Янки, вървете си у дома“: Гренландия с послание към Тръмп (ВИДЕО)

Жители на гренландската столица Нуук и втория по големина град Сисимиут се събраха на 15 март, за да изразят несъгласието си с многократните изявления на Доналд Тръмп за евентуалното анексиране на острова. Според местни медии, това е едно от най-големите граждански шествия в историята на страната.

- Реклама -

Около 1000 души са участвали в демонстрацията в Нуук, който има население от малко над 19 000 души. Протестът е бил воден от Йенс-Фредерик Нилсен, лидер на партията „Demokraatit“ и победител в тазседмичните избори. Сред протестиращите е бил и министър-председателят Мууте Б. Егеде, който се е обърнал към множеството с реч.

A large demonstration occurred today in Nuuk, Greenland, in front of the American consulate. Greenlanders voiced anger over the Trump’s threat to take over Greenland. Led by Múte B. Egede and Jens-Frederik Nielsen, protesters expressed strong opposition. pic.twitter.com/gi1X8vFGnK