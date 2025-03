Край на изпитанието: Блокираните американски астронавти се завръщат на Земята (ВИДЕО)

След деветмесечен престой на Международната космическа станция (МКС), двамата американски астронавти, които останаха блокирани в орбита, ще се завърнат на Земята на 18 март, съобщиха от НАСА, цитирани от АФП.

Бъч Уилмор и Суни Уилямс ще пътуват обратно заедно с още един американски астронавт и руски космонавт на борда на кораба SpaceX Crew Dragon. Решението за завръщането им беше взето след като на 16 март на МКС пристигна резервен екипаж.

The moment Space X rescued the NASA astronauts Biden left stranded.



Elon didn't have to do it, he did it for humanity. Thank you SpaceX!

pic.twitter.com/O1YfyxcDOH