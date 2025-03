Военен дрон се удари в хеликоптер в Южна Корея (СНИМКИ)

Южнокорейски военен дрон се сблъска с хеликоптер на летище в Янджу, предизвиквайки пожар, съобщи Ройтерс. Министерството на отбраната на Южна Корея потвърди, че огънят е бил бързо овладян и няма жертви.

Според Йонхап, инцидентът е причинен от разузнавателен дрон „Херон“, произведен в Израел, който се е ударил в стационарно намиращ се хеликоптер на военното летище северно от Сеул.

A South Korean #military #drone collided with a helicopter on Mar 17. No casualties were reported. #SouthKorea #aircraft pic.twitter.com/F3mAPpH7Bp