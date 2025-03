Лондон в шок: Жена загина, след като ван се вряза в пешеходци (ВИДЕО)

Жена е загинала, а двама души са ранени, след като ван се вряза в група пешеходци в централната част на Лондон, съобщава BBC.

- Реклама -

Според полицията инцидентът е станал в близост до Кралския колеж в Лондон и Съмърсет Хаус. Освен загиналата жена, двама други пешеходци са пострадали.

Водачът на вана, 26-годишен мъж, е бил арестуван на място по подозрение за шофиране под въздействието на наркотици.

Полицията уточнява, че инцидентът не е свързан с тероризъм. По случая е започнало разследване, за да се установят всички обстоятелства около катастрофата.

ADMIN POST.



Someone has driven a van into the public in London!

pic.twitter.com/SbpdnQeQla