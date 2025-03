Медведев за разговора Тръмп-Путин: Брюкселско зеле, британска риба и котлет по киевски

Телефонният разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин, продължил 2 часа и 30 минути, доведе до временно 30-дневно спиране на атаките по енергийната инфраструктура в Украйна. Това решение бе обявено след дискусията по специалната директна връзка Вашингтон-Москва, като руският президент е издал нареждане на войските си да спазват договореното.

- Реклама -

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира разговора между Тръмп и Путин с метафора, сравнявайки го с „вечеря“, на която основното ястие е „котлет по киевски“. В профила си в социалната мрежа „Екс“ той написа:

Ироничният мукоментар намеква за позициите на Европа в конфликта и предполага, че основните решения са в ръцете на Вашингтон и Москва.

The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!