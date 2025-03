Соломон Паси: Отсъствието на ЕС от Африка е критична грешка

Отсъствието на ЕС от Африка е критична грешка, заяви Соломон Паси по време на конференцията „The Sahel, Russia and the Balkans – Strategic Interests and Challenges“. Той подчерта, че Африка е подценявана в българския дебат по външни работи и сигурност, въпреки че населението ѝ расте бързо. Според него до 2047 г. Африка ще има четири пъти повече население от Европа, а около 1,5 млрд. души може да решат да мигрират към континента.

Паси предупреди, че Русия и Китай използват мигрантската вълна като оръжие срещу ЕС и че присъствието им в Африка е дългосрочна заплаха.

Димитър Маринов от Министерството на външните работи подчерта, че войните вече не се водят само с оръжия, а чрез дезинформация, пропаганда и икономическо влияние. България като член на ЕС и НАТО остава ангажирана в борбата срещу хибридните заплахи, а стабилността на Западните Балкани и Сахел е ключова за европейската сигурност.

Кристоф Плате от фондация „Конрад Аденауер“ посочи, че Западна Европа дълго време подценяваше Африка, но мигрантската криза доказа обратното. Той подчерта необходимостта от по-задълбочен анализ на региона и връзките му с Югоизточна Европа.

Форумът събра експерти по сигурността и политиката от Африка и Югоизточна Европа, които обсъдиха разширяващото се руско влияние в Сахел, ролята на медиите и дезинформацията, ангажираността на НАТО и ЕС и основните предизвикателства пред региона.