Светлин Тачев: Правителството няма да падне толкова лесно

Това каза политологът Светлин Тачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Тачев коментира отношенията между Делян Пеевски и президента Румен Радев. По думите му действително преди между тях са прехвърчали искри, но в момента наличието на редовен кабинет водело до някакъв вид успокояване.
Политологът обясни, че Борисов е притиснат и едновременно бяга от отговорност, прехвърляйки я на министър-председателя Росен Желязков, а в същото време ревнувал от Желязков.
Това каза политологът Светлин Тачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Тачев коментира отношенията между Делян Пеевски и президента Румен Радев. По думите му действително преди между тях са прехвърчали искри, но в момента наличието на редовен кабинет водело до някакъв вид успокояване.
Политологът обясни, че Борисов е притиснат и едновременно бяга от отговорност, прехвърляйки я на министър-председателя Росен Желязков, а в същото време ревнувал от Желязков.