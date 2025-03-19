Светлин Тачев: Правителството няма да падне толкова лесно

„Светлин Тачев: Интересно е дали „Величие“ ще остане опозиция.“

Това каза политологът Светлин Тачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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Тачев коментира отношенията между Делян Пеевски и президента Румен Радев. По думите му действително преди между тях са прехвърчали искри, но в момента наличието на редовен кабинет водело до някакъв вид успокояване.

„Това правителство няма да се разпадне толкова лесно, колкото някои хора си мислят, защото стабилността в момента е важна, за да приемем еврото.“

Политологът обясни, че Борисов е притиснат и едновременно бяга от отговорност, прехвърляйки я на министър-председателя Росен Желязков, а в същото време ревнувал от Желязков.