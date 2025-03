Забраната на прайда в Унгария: Протести и глоби чрез лицево разпознаване (ВИДЕО)

След приемането на закон, забраняващ провеждането на гей парада в Унгария, няколко хиляди протестиращи се събраха пред парламента в Будапеща. Демонстрантите скандираха лозунги срещу правителството и блокираха движението по един от мостовете над река Дунав, въпреки призивите на полицията да се разпръснат.

Новият закон, гласуван вчера от унгарския парламент, не само забранява провеждането на прайд събития, но и позволява използването на софтуер за лицево разпознаване, чрез който участниците в подобни прояви могат да бъдат идентифицирани и глобявани. Според правителството мярката е насочена към защита на децата, а събраните средства от глобите ще бъдат използвани за тяхната закрила.

After protests Georgia, Slovakia and Serbia, now also Hungary.

The message is clear. People are done sitting quiet while their rights get trampled. Hungary is just the latest to prove it.



A new anti-LGBTQ+ law banning Pride events and allowing authorities to use facial… pic.twitter.com/3JPZnzCexb