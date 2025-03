Украйна удари руското военно летище в Енгелс (ВИДЕО)

Украйна нанесе удар с дронове по руската военновъздушна база в Енгелс, Саратовска област, предизвиквайки пожар и експлозии, потвърдиха украинските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на Саратовска област съобщи за възникнал пожар в базата и двама ранени.„

Ukraine, which has no cards, pulled off a devastating attack on the munitions storage facility at the Russian strategic aviation air base in Engels, home to bombers that regularly lob cruise missiles at Ukrainian cities. Secondary explosions continue all morning and local… pic.twitter.com/h9v9G7gf02