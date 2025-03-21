НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.03.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоБългарияОбщество

          Йордан Малджански: Не се почва от пазара, а от производството

          0
          13
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Не се почва от пазара, а от производството. Производство няма. 1 200 000 души земеделски производители са фалирали.“

          Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „На нас Европа ни е дала пътека да произвеждаме продукция от овце, защото това се търси“, каза още гостът.

          - Реклама -

          Малджански обясни, че ще създаде земеделска партия, която ще брани интересите на българските производигели.

          „Не се почва от пазара, а от производството. Производство няма. 1 200 000 души земеделски производители са фалирали.“

          Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          „На нас Европа ни е дала пътека да произвеждаме продукция от овце, защото това се търси“, каза още гостът.

          - Реклама -

          Малджански обясни, че ще създаде земеделска партия, която ще брани интересите на българските производигели.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ
          - Реклама -

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions