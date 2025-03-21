Йордан Малджански: Не се почва от пазара, а от производството

Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Малджански обясни, че ще създаде земеделска партия, която ще брани интересите на българските производигели.
Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Малджански обясни, че ще създаде земеделска партия, която ще брани интересите на българските производигели.
Това каза агроекспертът Йордан Малджански, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Малджански обясни, че ще създаде земеделска партия, която ще брани интересите на българските производигели.
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