Марая Кери спечели авторските права на „All I Want For Christmas Is You“

Марая Кери спечели съдебното дело, заведено срещу нея за предполагаемо нарушение на авторски права, свързано с хитовата ѝ празнична песен All I Want for Christmas Is You. Делото бе заведено от създателите на едноименната кънтри песен на групата Vince Vance and the Valiants, издадена през 1989 г., които твърдяха, че Кери незаконно е използвала елементи от тяхната творба.

- Реклама -

В решението си съдия Моника Рамирес Алмадани от Окръжния съд в Лос Анджелис постанови, че авторите на кънтри песента не са представили достатъчно доказателства, че двете композиции са обективно сходни, за да се поддържа искът за нарушаване на авторските права.

All I Want for Christmas Is You на Марая Кери излиза през 1994 г. в албума ѝ Merry Christmas и оттогава се превръща в един от най-популярните коледни хитове, като оглавява класацията Billboard Hot 100 всяка година от 2019 г. насам.

От своя страна, Анди Стоун (в ролята на Vince Vance) и Трой Пауърс – съавтори на кънтри песента – подадоха иска през 2023 г., настоявайки за обезщетение от минимум 20 милиона долара. Кери защити своята песен, като заяви, че твърденията са неоснователни, тъй като песните са напълно различни и съдържат общи коледни теми, като сняг, имел, подаръци под елхата и желание за любов по Коледа, което е често срещано в жанра.

Съдия Алмадани заключи, че мелодията, текстът и музикалните елементи на двете песни са твърде различни, за да може да се приеме, че е извършено нарушение. Освен това, съдът нареди на ищците да покрият част от адвокатските разноски на Марая Кери, като отбеляза, че техните документи съдържат множество „несъществени и неподкрепени с факти твърдения“.