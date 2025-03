Заради пожар: Летище Хийтроу спира полетите за днес (ВИДЕО)

Британското летище Хийтроу, най-натовареното в Европа, беше затворено рано на 21 март след голям пожар в електрическа подстанция в квартала, която захранва обширното съоръжение западно от Лондон, предаде АФП.

Според уебсайта за проследяване на полети FlightRadar24 няколко полета вече са били пренасочени, а летищните власти заявиха, че „очакват значителни смущения през следващите дни“.

„Хийтроу изпитва значително прекъсване на електрозахранването“, се казва в изявление на летищния оператор на неговия уебсайт, като се добавя, че то ще бъде затворено до малко преди полунощ на 21 март.

