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      вторник, 25.03.25
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          Лига на нациите – всички резултати и голмайстори от неделя

          България отново загуби от Ейре, рулетката на дузпите класира Испания и Франция напред, Португалия отстрани Дания след продължение

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          Снимка: bnt.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Плейоф за Лига В/С

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          Грузия – Армения 6:1

          1:0 Отар Китеишвили 4′, 2:0 Жорж Микаутадзе 14′, 3:0 Георги Чакветадзе 23′, 4;0 Отар Китеишвили 27′ 5:0 Жорж Микаутадзе 35′, 5:1 Едгар Севикян 48′, 6:1 
          Хвича Кварацхелия 63′

          Плейоф за Лига А/В

          Унгария – Турция 0:3

          0:1 Хакан Чалханоглу 37′, 0:2 Керем Актюркоглу 39′, 3:0 Абдулкерим Бардакчи 90′

          Плейоф за Лига В/С

          Исландия – Косово 1:3

          1:0 Ори Оскарсон 2′, 1:1 Ведат Мурики 35′, 45+3′, 73′

          Словения – Словакия 1:0

          1:0 Адам Гнезда Церин 95′

          Плейоф за Лига А/В

          Шотландия – Гърция 0:3

          0:1 Янис Константелиас 21′, 0:2 Константинос Каретсас 42′, 0:3 Христос Цолис 46′

          Сърбия – Австрия 2:0

          1:0 Неманя Максимович 56′, 2:0 Душан Влахович 90+1′

          Белгия – Украйна 3:0

          1:0 Максим Де Купер 70′, 2:0 Ромелу Лукаку 76′, 86′

          Четвъртфинали:

          Франция – Хърватия  2:0* (класира се след дузпи)

          1:0 Майкъл олисе 53′, 2:0 Усман Дембеле 81′

          Германия – Италия 3:3

          1:0 Йозуа Кимих 30′, 2:0 Джамал Мусиала 36′, 3:0 Тим Клайндинст 45′, 3:1 Мойс Кийн 49′, 69′, 3:3 Распадори-д 90+5′

          Португалия – Дания  5:2 (след продължения)

          1:0 Йоахим Андерсен – авт. 38′, 1:1 Расмус Кристенсен 56′, 2:2 Кристиано Роналдо 72′, 2:2 Кристиан Ериксен 76′, 3:2 Франсиско Тринкао 86′, 92′, 5:2 Рамос 115′

          Испания – Нидерландия  3:2* (класира се след дузпи)

          1:0 Микел Оярсабал 8′, 1:1 Мемфис Депай-д. 54′, 2:1 Микел Оярсабал 67′, 2:2 Ян Маатсен 79′, 3:2 Ямал 103′

          Плейоф за Лига В/С

          Република Ирландия – БЪЛГАРИЯ  2:1

          0:1 Валентин Антов 30′, 1:1 Евън Фъргюсън 63′, 2:1 Адам Ида 83′

          Плейоф за Лига В/С

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          Грузия – Армения 6:1

          1:0 Отар Китеишвили 4′, 2:0 Жорж Микаутадзе 14′, 3:0 Георги Чакветадзе 23′, 4;0 Отар Китеишвили 27′ 5:0 Жорж Микаутадзе 35′, 5:1 Едгар Севикян 48′, 6:1 
          Хвича Кварацхелия 63′

          Плейоф за Лига А/В

          Унгария – Турция 0:3

          0:1 Хакан Чалханоглу 37′, 0:2 Керем Актюркоглу 39′, 3:0 Абдулкерим Бардакчи 90′

          Плейоф за Лига В/С

          Исландия – Косово 1:3

          1:0 Ори Оскарсон 2′, 1:1 Ведат Мурики 35′, 45+3′, 73′

          Словения – Словакия 1:0

          1:0 Адам Гнезда Церин 95′

          Плейоф за Лига А/В

          Шотландия – Гърция 0:3

          0:1 Янис Константелиас 21′, 0:2 Константинос Каретсас 42′, 0:3 Христос Цолис 46′

          Сърбия – Австрия 2:0

          1:0 Неманя Максимович 56′, 2:0 Душан Влахович 90+1′

          Белгия – Украйна 3:0

          1:0 Максим Де Купер 70′, 2:0 Ромелу Лукаку 76′, 86′

          Четвъртфинали:

          Франция – Хърватия  2:0* (класира се след дузпи)

          1:0 Майкъл олисе 53′, 2:0 Усман Дембеле 81′

          Германия – Италия 3:3

          1:0 Йозуа Кимих 30′, 2:0 Джамал Мусиала 36′, 3:0 Тим Клайндинст 45′, 3:1 Мойс Кийн 49′, 69′, 3:3 Распадори-д 90+5′

          Португалия – Дания  5:2 (след продължения)

          1:0 Йоахим Андерсен – авт. 38′, 1:1 Расмус Кристенсен 56′, 2:2 Кристиано Роналдо 72′, 2:2 Кристиан Ериксен 76′, 3:2 Франсиско Тринкао 86′, 92′, 5:2 Рамос 115′

          Испания – Нидерландия  3:2* (класира се след дузпи)

          1:0 Микел Оярсабал 8′, 1:1 Мемфис Депай-д. 54′, 2:1 Микел Оярсабал 67′, 2:2 Ян Маатсен 79′, 3:2 Ямал 103′

          Плейоф за Лига В/С

          Република Ирландия – БЪЛГАРИЯ  2:1

          0:1 Валентин Антов 30′, 1:1 Евън Фъргюсън 63′, 2:1 Адам Ида 83′

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