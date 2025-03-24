Лига на нациите – всички резултати и голмайстори от неделя

Плейоф за Лига В/С
Грузия – Армения 6:1
1:0 Отар Китеишвили 4′, 2:0 Жорж Микаутадзе 14′, 3:0 Георги Чакветадзе 23′, 4;0 Отар Китеишвили 27′ 5:0 Жорж Микаутадзе 35′, 5:1 Едгар Севикян 48′, 6:1
Хвича Кварацхелия 63′
Плейоф за Лига А/В
Унгария – Турция 0:3
0:1 Хакан Чалханоглу 37′, 0:2 Керем Актюркоглу 39′, 3:0 Абдулкерим Бардакчи 90′
Плейоф за Лига В/С
Исландия – Косово 1:3
1:0 Ори Оскарсон 2′, 1:1 Ведат Мурики 35′, 45+3′, 73′
Словения – Словакия 1:0
1:0 Адам Гнезда Церин 95′
Плейоф за Лига А/В
Шотландия – Гърция 0:3
0:1 Янис Константелиас 21′, 0:2 Константинос Каретсас 42′, 0:3 Христос Цолис 46′
Сърбия – Австрия 2:0
1:0 Неманя Максимович 56′, 2:0 Душан Влахович 90+1′
Белгия – Украйна 3:0
1:0 Максим Де Купер 70′, 2:0 Ромелу Лукаку 76′, 86′
Четвъртфинали:
Франция – Хърватия 2:0* (класира се след дузпи)
1:0 Майкъл олисе 53′, 2:0 Усман Дембеле 81′
Германия – Италия 3:3
1:0 Йозуа Кимих 30′, 2:0 Джамал Мусиала 36′, 3:0 Тим Клайндинст 45′, 3:1 Мойс Кийн 49′, 69′, 3:3 Распадори-д 90+5′
Португалия – Дания 5:2 (след продължения)
1:0 Йоахим Андерсен – авт. 38′, 1:1 Расмус Кристенсен 56′, 2:2 Кристиано Роналдо 72′, 2:2 Кристиан Ериксен 76′, 3:2 Франсиско Тринкао 86′, 92′, 5:2 Рамос 115′
Испания – Нидерландия 3:2* (класира се след дузпи)
1:0 Микел Оярсабал 8′, 1:1 Мемфис Депай-д. 54′, 2:1 Микел Оярсабал 67′, 2:2 Ян Маатсен 79′, 3:2 Ямал 103′
Плейоф за Лига В/С
Република Ирландия – БЪЛГАРИЯ 2:1
0:1 Валентин Антов 30′, 1:1 Евън Фъргюсън 63′, 2:1 Адам Ида 83′