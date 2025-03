Тайгър Уудс потвърди връзката си с Ванеса Тръмп (СНИМКИ)

Голф легендата Тайгър Уудс потвърди връзката си с Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, с пост в социалните мрежи, в който написа:

Една от снимките показва двойката позираща заедно, а друга – как лежат в хамак, като Ванеса е прегърнала Уудс, който гледа към небето.

Уудс и Ванеса бяха забелязани заедно на Torrey Pines в Сан Диего по време на финалния кръг на Genesis Invitational – турнир, чийто домакин е самият Уудс. С тях беше и дъщерята на Ванеса – Кай Тръмп, която учи в същото училище като децата на Уудс – Сам и Чарли. Кай и Чарли дори са участвали в съвместен юношески голф турнир тази седмица.

Ванеса Тръмп беше омъжена за Доналд Тръмп-младши в продължение на 12 години и има пет деца от брака.

Връзката ѝ с Уудс вече беше в центъра на спекулации в светски издания през последните седмици, но едва сега получи официално потвърждение.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI