ТРЕВОЖНО: Вижте на кое място е България по тютюнопушене в света

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) за 2022 г., България е на пето място в света по тютюнопушене сред населението над 15-годишна възраст.

Цели 40% от българите в тази възрастова група пушат или използват тютюневи изделия.

- Реклама -

ТОП 15 страни с най-високи нива на тютюнопушене (2022):

Тревожно е, че България е единствената страна от Европейския съюз в челната петица, и заедно със Сърбия и Хърватия – сред най-засегнатите европейски държави. Високите нива на тютюнопушене се свързват с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, рак и хронични белодробни болести, както и със значителни разходи за здравната система.

Експерти настояват за по-строги мерки, включително ограничаване на рекламата на тютюневи изделия, по-високи акцизи и активни образователни кампании, насочени към младите.

Top 15 countries with the highest smoking rates:



1. Nauru 🇳🇷: 48%

2. Myanmar 🇲🇲: 44%

3. Kiribati 🇰🇮: 40%

4. Papua New Guinea 🇵🇬: 40%

5. Bulgaria 🇧🇬: 40%

6. Serbia 🇷🇸: 40%

7. East Timor 🇹🇱: 39%

8. Indonesia 🇮🇩: 38%

9. Croatia: 37%

10. Solomon Islands 🇸🇧: 37%

11. Andorra 🇦🇩: 36%…