Военен склад избухна до Прага: Саботира ли ГРУ доставките за Украйна? (СНИМКИ)

На 25 март в склад за боеприпаси в завода Policske Strojirny в чешкия окръг Свитави е избухнала експлозия, съобщи новинарският портал iRozhlas.

- Реклама -

Заводът, разположен на 150 км източно от Прага, е известен с производството и съхранението на голямокалибрени боеприпаси, ремонта на военно оборудване и доставката на резервни части.

Вероятната причина за инцидента е техническа неизправност в едно от производствените халета, съобщи чешката полиция.

CZECH ARMS MANUFACTURER EXPLOSION: A significant explosion has damaged an ammunition depot at the Poličské strojírny arms plant in the Czech Republic, seriously injuring one worker who was airlifted to Olomouc hospital. The facility, operated by STV Group, produces large-caliber… pic.twitter.com/0Q4MbMOj7z