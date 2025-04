„По-глупав от чувал с тухли“ – Мъск скочи срещу търговския съветник на Тръмп

Милиардерът Илон Мъск нарече Питър Наваро, търговският съветник на американския президент Доналд Тръмп, „глупак“ заради коментари, които Наваро направи относно компанията за електромобили Tesla, предаде Би Би Си.

Мъск, който също е член на администрацията на Тръмп, заяви в публикация в своята социална мрежа „X“, че Наваро е „по-глупав от чувал с тухли“.

Коментарът му дойде след интервю, в което търговският съветник на държавния глава обсъди дейността на милиардера. „Той не е производител на автомобили. Той ги сглобява“, каза Наваро.

Той говори за мащабната тарифна политика на Тръмп и заяви, че иска в бъдеще и авточастите да се произвеждат в САЩ.

Мъск, който намекна за своето несъгласие с търговската политика на Белия дом, заяви, че твърденията на Наваро относно Tesla са „доказуемо неверни“.

Сблъсъкът беше най-публичният знак досега за несъгласие между търговския екип на Тръмп и Мъск – най-богатият човек в света, който ръководи Департамента за ефективност на управлението (DOGE), чиято задача е да намали размера и разходите на федералното правителство.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.