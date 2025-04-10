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          Тръмп: Военни действия срещу Иран са абсолютно възможни

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          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
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          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военни действия срещу Иран са „абсолютно“ възможни, ако преговорите не доведат до споразумение.

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          Той добави, че „няма много време“ за постигане на споразумение по ядрената програма.

          „Ако е необходимо, абсолютно“, каза Тръмп, когато беше попитан дали военните действия са опция.

          „Ако това изисква военни действия, ще имаме военни. Очевидно Израел ще бъде много силно въвлечен в това, ще бъде лидер в него“, добави той. 

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военни действия срещу Иран са „абсолютно“ възможни, ако преговорите не доведат до споразумение.

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          Той добави, че „няма много време“ за постигане на споразумение по ядрената програма.

          „Ако е необходимо, абсолютно“, каза Тръмп, когато беше попитан дали военните действия са опция.

          „Ако това изисква военни действия, ще имаме военни. Очевидно Израел ще бъде много силно въвлечен в това, ще бъде лидер в него“, добави той. 

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