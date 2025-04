Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску обвини „системата“ в заговор срещу него в интервю пред американския журналист Тъкър Карлсън. В разговора, излъчен снощи, Джорджеску твърди, че победата му на първия тур от президентските избори през миналата година е била анулирана, защото не бил част от „играта“ и е използвал думата „мир“.

Според него „паралелната държава“ в Румъния се е активирала веднага, след като е заявил, че иска мир, защото „те искат война“. Джорджеску подчертава, че вторият тур на изборите е бил отменен незаконно и противоконституционно, а самият той е бил обвинен в „руско влияние“ – обвинение, за което твърди, че няма никакви доказателства.

Той прави паралел със САЩ, като казва, че ситуацията му напомня на тази на Доналд Тръмп, който също бил обвиняван несправедливо във връзки с Русия.

Джорджеску заявява, че предстоящите избори през май са „още по-голяма измама“ и добавя, че най-много е разтревожил властите с призивите си за „мир и свобода“. Той твърди, че Румъния е изцяло контролирана отвън, като преди изборите властта е била под влияние на Антъни Блинкън, а след това – на Франция.

В интервюто си Джорджеску предупреждава, че Румъния може да се превърне в поле на Трета световна война, като акцентира върху присъствието на най-голямата база на НАТО в страната.

В заключение, той изразява тревогата си от глобалния контрол и използването на страха като инструмент за манипулация, като заявява, че Доналд Тръмп е „единственият шанс за демокрация и свободен свят“.

Călin Georgescu is the most popular political figure in Romania and one of the bravest and wisest politicians in the world. This fall he ran for president on a platform against “war, technocracy and debt” and would have won, until the Biden administration pushed to cancel the… pic.twitter.com/iRWkrrZEsq