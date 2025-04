ОГНЕН АД: Пожар избухна в склад за химикали в Истанбул (ВИДЕО)

Огнен инцидент е възникнал в депо за химически субстанции на ул. „Милас“, разположена в индустриалния сектор „Икителли“, Истанбул.

В околността са се чули тътени и взривове, а пламъците са обхванали и паркирани превозни средства в близост.

На мястото на произшествието е имало животински видове, които са били евакуирани и спасени от огнеборците.

Причините за възникналата ситуация все още се установяват.

Fire breaks out in chemical warehouse in İkitelli Organized Industrial Zone in Istanbul



The fire spread to surrounding cars, explosion sounds were heard in the area.

\\AKKURT pic.twitter.com/1a7iC2gM6U