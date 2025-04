ПЪРВИ КАДРИ: Вижте момента, в който се разбива хеликоптера в Ню Йорк (ВИДЕО)

Късен следобеден полет с хеликоптер над крайбрежието на Магливита, в района на Манхатън, завърши трагично. Машината се разби в река Хъдсън, близо до бреговете на така наречените Персийски острови. При инцидента загинаха всички на борда – цялото семейство и пилотът.

- Реклама -

Свидетели разказват, че хеликоптерът внезапно загубил контрол, ударил се в палубата и след това паднал във водата.

Сред жертвите е испанско семейство, което е било на туристическа обиколка в Ню Йорк. По непотвърдена информация, сред загиналите са Агустин Ескобар – генерален директор на Siemens, неговата съпруга и баща му.

😱 Terrifying New Footage Emerges Of #HelicopterCrash In NYC



Agustín Escobar, President and CEO of Siemens Spain, lost his life alongside his wife and their three children in the crash over the Hudson River. (NYP)



The family had just arrived in Manhattan from Barcelona earlier… https://t.co/8rXZ7ZZrsw pic.twitter.com/88f7cTppvh