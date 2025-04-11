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          Три равенства в Лига Европа

          Единствено Бодьо/Глимт успя да спечели предимство преди реваншите

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          Снимка: bnr.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Цели 3 от общо 4 срещи в Лига Европа завършиха при равенство. В първите четвъртфинали от надпреварата срещите Лион – Манчестър Юнайтед, Рейнджърс – Атлетик Билбао и Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт не излъчиха победител. Реваншите са другата седмица. В последния двубой Бодьо Глимт надигра категорично Лацио и си осигури комфортен аванс. Финалът на Лига Европа е на 21 май 2025 година на стадион „Сан Мамес“ в Билбао.

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          Ето всички резултати:

          Бодьо/Глимт – Лацио 2:0

          1:0 Улрих Салтнес 47`, 2:0 Улрих Салтнес 69`

          Лион – Манчестър Юнайтед 2:2

          1:0 Тиаго Алмада 26`, 1:1 Лени Йоро  45+5`, 1:2 Бруно Фернандеш 88`, 2:2 Раян Шерки 90+5`

          Рейнджърс – Атлетик Билбао 0:0

          Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт 1:1

          0:1 Юго Екитике 6`, 1:1 Педро Поро 26`

          Цели 3 от общо 4 срещи в Лига Европа завършиха при равенство. В първите четвъртфинали от надпреварата срещите Лион – Манчестър Юнайтед, Рейнджърс – Атлетик Билбао и Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт не излъчиха победител. Реваншите са другата седмица. В последния двубой Бодьо Глимт надигра категорично Лацио и си осигури комфортен аванс. Финалът на Лига Европа е на 21 май 2025 година на стадион „Сан Мамес“ в Билбао.

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          Ето всички резултати:

          Бодьо/Глимт – Лацио 2:0

          1:0 Улрих Салтнес 47`, 2:0 Улрих Салтнес 69`

          Лион – Манчестър Юнайтед 2:2

          1:0 Тиаго Алмада 26`, 1:1 Лени Йоро  45+5`, 1:2 Бруно Фернандеш 88`, 2:2 Раян Шерки 90+5`

          Рейнджърс – Атлетик Билбао 0:0

          Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт 1:1

          0:1 Юго Екитике 6`, 1:1 Педро Поро 26`

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