Три равенства в Лига Европа

Цели 3 от общо 4 срещи в Лига Европа завършиха при равенство. В първите четвъртфинали от надпреварата срещите Лион – Манчестър Юнайтед, Рейнджърс – Атлетик Билбао и Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт не излъчиха победител. Реваншите са другата седмица. В последния двубой Бодьо Глимт надигра категорично Лацио и си осигури комфортен аванс. Финалът на Лига Европа е на 21 май 2025 година на стадион „Сан Мамес“ в Билбао.

- Реклама -

Ето всички резултати:

Бодьо/Глимт – Лацио 2:0

1:0 Улрих Салтнес 47`, 2:0 Улрих Салтнес 69`

Лион – Манчестър Юнайтед 2:2

1:0 Тиаго Алмада 26`, 1:1 Лени Йоро 45+5`, 1:2 Бруно Фернандеш 88`, 2:2 Раян Шерки 90+5`

Рейнджърс – Атлетик Билбао 0:0

Тотнъм – Айнтрахт Франкфурт 1:1

0:1 Юго Екитике 6`, 1:1 Педро Поро 26`