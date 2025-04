На мястото на портрета на Обама: Тръмп окачи картина от покушението си (СНИМКА/ВИДЕО)

В петък Белият дом окачи картина на президента Доналд Тръмп, изобразяваща момент след опит за убийство срещу него миналото лято – махайки официалния портрет на един от неговите предшественици, Барак Обама.

Окачването на нов президентски образ без предварително известие е необичайно и поставянето на Тръмп в това пространство може да се разглежда като нарушаване на нормите за пореден път. По традиция във фоайето се излагат портрети на двамата последни бивши президенти – и Тръмп е в уникалната позиция да бъде и бивш президент, отбелязва AP.

Портретът на Обама беше изложен във фоайето на State Floor, близо до стълбището към резиденцията на президента, след като беше открит през 2022 г. Белият дом каза, че все още е във фоайето, но е преместен на противоположната стена, където висеше портрет на бившия президент Джордж У. Буш.

Плановете са да преместите портрета на Буш по-близо до този на баща му, бившия президент Джордж Х. У. Буш, който е на стълбището към резиденцията.

Белият дом обяви неочакваната промяна в публикация в официалния си акаунт на X със снимка на новата картина, която гласеше „Някои нови произведения на изкуството в Белия дом“ и чифт очи с емотикони. Картината улавя последствията от покушението срещу Тръмп по време на митинг през юли в Бътлър, Пенсилвания. Тръмп беше ранен в ухото и вдигна юмрук към небето, като каза: „Борба, борба!“

