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          НачалоСвятИнциденти

          Силно земетресение край Сан Диего

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          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
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          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          За силно земетресение близо до Сан Диего в понеделник (14 април), съобщиха геолози от САЩ, предаде АФП.

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          Плиткото земетресение, което е било с епицентър на 2,5 мили (4 км) южно от Джулиан в окръг Сан Диего, е било с магнитуд 5,1 по данни на Геологическата служба на САЩ

          За силно земетресение близо до Сан Диего в понеделник (14 април), съобщиха геолози от САЩ, предаде АФП.

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          Плиткото земетресение, което е било с епицентър на 2,5 мили (4 км) южно от Джулиан в окръг Сан Диего, е било с магнитуд 5,1 по данни на Геологическата служба на САЩ

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