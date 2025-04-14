Силно земетресение край Сан Диего

За силно земетресение близо до Сан Диего в понеделник (14 април), съобщиха геолози от САЩ, предаде АФП.

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Плиткото земетресение, което е било с епицентър на 2,5 мили (4 км) южно от Джулиан в окръг Сан Диего, е било с магнитуд 5,1 по данни на Геологическата служба на САЩ