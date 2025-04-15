Пратиха сравнително непознат съдия на Септември – Левски

Венцислав Митрев ще ръководи мача между Септември и Левски от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Срещата в квартал „Надежда“ е в понеделник, 21 април, от 16:30 часа.
Помощници на Митрев са Георги Дойнов и Драгомир Милев, а четвърти арбитър е Иво Андреев. На ВАР са поставени Радослав Гидженов и Кристиян Колев, а съдийски наблюдател е Валентин Добрев.
Красен Георгиев пък ще свири Крумовград и ЦСКА в петък вечер, а Лудогорец и Спартак Варна ден по-късно е поверен на Михаел Павлов.
Всички наряди за 30-ия кръг:
18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Ичко Лозев Лозев
18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.
ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Георги Генов Нарлев
18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.
ПФК Ботев Враца – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Александър Костадинов Костадинов
19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – Спартак 1918
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов
СН: Йордан Костадинов Иванов
21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК Левски
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ФК Хебър 1918
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов.