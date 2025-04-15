Пратиха сравнително непознат съдия на Септември – Левски

Венцислав Митрев ще ръководи мача между Септември и Левски от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Срещата в квартал „Надежда“ е в понеделник, 21 април, от 16:30 часа.

- Реклама -

Помощници на Митрев са Георги Дойнов и Драгомир Милев, а четвърти арбитър е Иво Андреев. На ВАР са поставени Радослав Гидженов и Кристиян Колев, а съдийски наблюдател е Валентин Добрев.

Красен Георгиев пък ще свири Крумовград и ЦСКА в петък вечер, а Лудогорец и Спартак Варна ден по-късно е поверен на Михаел Павлов.

Всички наряди за 30-ия кръг:

18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Ичко Лозев Лозев

18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Генов Нарлев

18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов

19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

ПФК Ботев Враца – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Александър Костадинов Костадинов

19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – Спартак 1918

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК Левски

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ФК Хебър 1918

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Николай Георгиев Ангелов.