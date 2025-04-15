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          Пратиха сравнително непознат съдия на Септември – Левски

          Станаха ясни всички съдийски наряди за последния кръг от редовния сезон на Първа лига

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          Снимка: bfunion.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Венцислав Митрев ще ръководи мача между Септември и Левски от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Срещата в квартал „Надежда“ е в понеделник, 21 април, от 16:30 часа.

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          Помощници на Митрев са Георги Дойнов и Драгомир Милев, а четвърти арбитър е Иво Андреев. На ВАР са поставени Радослав Гидженов и Кристиян Колев, а съдийски наблюдател е Валентин Добрев.

          Красен Георгиев пък ще свири Крумовград и ЦСКА в петък вечер, а Лудогорец и Спартак Варна ден по-късно е поверен на Михаел Павлов.

          Всички наряди за 30-ия кръг:

          18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД

          ГС: Волен Валентинов Чинков   АС1: Дениз Пиринов Соколов           АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева          ВАР: Никола Антонов Попов               АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Ичко Лозев Лозев      

          18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Димитър Димитров Димитров          АС1: Георги Любомиров Минев       АС2:      Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов          ВАР: Васил Петров Минев    АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Георги Генов Нарлев                

          18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

          ФК Крумовград – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Красен Иванов Георгиев       АС1: Георги Пламенов Тодоров        АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев      ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб       АВАР: Валентин Станчев Железов

          СН: Георги Крумов Виделов         

          19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Георги Николов Кабаков       АС1: Мартин Веселинов Маргаритов            АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров              ВАР: Радослав Петров Гидженов      АВАР:   Георги Димитров Давидов

          СН: Александър Костадинов Костадинов              

          19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Славия 1913

          ГС: Драгомир Димитров Драганов          АС1: Христо Пламенов Хаджийски  АС2:      Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев         ВАР: Станимир Лозанов Тренчев      АВАР:   Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов                

          19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – Спартак 1918

          ГС: Михаел Петков Павлов          АС1: Даниел Милков Ников                АС2:      Александър Христов Апостолов

          4-ТИ: Стилян Стоянов Колев            ВАР: Валентин Станчев Железов      АВАР: Васил Стоянов Шавов

          СН: Йордан Костадинов Иванов  

          21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Левски

          ГС: Венцислав Георгиев Митрев              АС1: Георги Йорданов Дойнов          АС2:      Драгомир Руменов Милев

          4-ТИ: Иво Венциславов Андреев   ВАР: Радослав Петров Гидженов      АВАР:   Кристиян Николов Колев

          СН: Валентин Желев Добрев        

          21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ФК Хебър 1918

          ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1: Иво Николаев Колев    АС2:      Димо Дамянов Вълчев

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков        ВАР: Мартин Живков Великов           АВАР:   Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Николай Георгиев Ангелов.

          Венцислав Митрев ще ръководи мача между Септември и Левски от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Срещата в квартал „Надежда“ е в понеделник, 21 април, от 16:30 часа.

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          Помощници на Митрев са Георги Дойнов и Драгомир Милев, а четвърти арбитър е Иво Андреев. На ВАР са поставени Радослав Гидженов и Кристиян Колев, а съдийски наблюдател е Валентин Добрев.

          Красен Георгиев пък ще свири Крумовград и ЦСКА в петък вечер, а Лудогорец и Спартак Варна ден по-късно е поверен на Михаел Павлов.

          Всички наряди за 30-ия кръг:

          18 април 2025 г., петък, 14:00 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД

          ГС: Волен Валентинов Чинков   АС1: Дениз Пиринов Соколов           АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева          ВАР: Никола Антонов Попов               АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Ичко Лозев Лозев      

          18 април 2025 г., петък, 16:30 ч.

          ПФК Черно море – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Димитър Димитров Димитров          АС1: Георги Любомиров Минев       АС2:      Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов          ВАР: Васил Петров Минев    АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

          СН: Георги Генов Нарлев                

          18 април 2025 г., петък, 19:00 ч.

          ФК Крумовград – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Красен Иванов Георгиев       АС1: Георги Пламенов Тодоров        АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев      ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб       АВАР: Валентин Станчев Железов

          СН: Георги Крумов Виделов         

          19 април 2025 г., събота, 14:00 ч.

          ПФК Ботев Враца – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Георги Николов Кабаков       АС1: Мартин Веселинов Маргаритов            АС2: Никифор Деянов Велков

          4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров              ВАР: Радослав Петров Гидженов      АВАР:   Георги Димитров Давидов

          СН: Александър Костадинов Костадинов              

          19 април 2025 г., събота, 16:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Славия 1913

          ГС: Драгомир Димитров Драганов          АС1: Христо Пламенов Хаджийски  АС2:      Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев         ВАР: Станимир Лозанов Тренчев      АВАР:   Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов                

          19 април 2025 г., събота, 19:00 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – Спартак 1918

          ГС: Михаел Петков Павлов          АС1: Даниел Милков Ников                АС2:      Александър Христов Апостолов

          4-ТИ: Стилян Стоянов Колев            ВАР: Валентин Станчев Железов      АВАР: Васил Стоянов Шавов

          СН: Йордан Костадинов Иванов  

          21 април 2025 г., понеделник, 16:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК Левски

          ГС: Венцислав Георгиев Митрев              АС1: Георги Йорданов Дойнов          АС2:      Драгомир Руменов Милев

          4-ТИ: Иво Венциславов Андреев   ВАР: Радослав Петров Гидженов      АВАР:   Кристиян Николов Колев

          СН: Валентин Желев Добрев        

          21 април 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ФК Хебър 1918

          ГС: Владимир Вълков Вълков    АС1: Иво Николаев Колев    АС2:      Димо Дамянов Вълчев

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков        ВАР: Мартин Живков Великов           АВАР:   Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Николай Георгиев Ангелов.

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