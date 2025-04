„Русия лъже!“: Пленените от Украйна китайски войници проговориха (ВИДЕО)

Двама китайски граждани, заловени от украинските сили в началото на април, проговориха публично по време на пресконференция в Киев. Те разкриха как са били вербувани да се сражават на страната на руската армия и отправиха предупреждение към своите сънародници.

На 14 април Уан Гуанджун (34 г.) и Джан Ренбо дадоха гласност на историята си пред местни и чуждестранни журналисти. И двамата изглеждаха физически изтощени, а лицата им бяха белязани от следите на фронта.

По време на речта, организирана от украинските власти, двамата мъже осъдиха руската пропаганда, която ги е подвела да се включат във военните действия.

Той разказа, че е попаднал на обява в TikTok, която обещавала месечна заплата между 2000 и 3000 долара за работа в руската армия. След пристигането си в Русия обаче, ситуацията се оказала съвсем различна – вместо логистична или охранителна позиция, Уан и Джан били изпратени директно на бойната линия.

Двамата подчертаха, че „руските лъжи“ са ги вкарали във война, която не разбират и в която не вярват. Те призоваха китайските граждани да не се поддават на фалшиви обещания и пропаганда, особено разпространявана чрез социални мрежи.

