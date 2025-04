Слонска обич: Животни показаха какво е родителски инстинкт при бедствие (ВИДЕО)

По време на земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в сафари парка на зоопарка в Сан Диего, стадо африкански слонове бе заснето как инстинктивно обгражда малките си, за да ги защити от възможна опасност.

На кадрите от видеозапис се вижда как първоначално животните се разбягват, но после възрастните слоници Ндлула, Умнгани и Хоси се връщат и формират кръг около двете 7-годишни малки – Зули и Мкая, като остават така няколко минути. Дори след края на труса, възрастните слонове остават нащрек, готови да реагират.

„Те някак си замръзнаха, докато събираха информация за това къде е опасността“, обяснява Минди Олбрайт от зоопарка. Тя подчертава, че слоновете са изключително интелигентни и социални животни, които улавят вибрации чрез краката си и реагират мигновено на заплахи, оформяйки защитен кръг, в който възрастните застават навън, а малките – в центъра.

В трогателна сцена по време на земетресението, малкото женско слонче бързо се скрива между възрастните, докато мъжкото остава в периферията, показвайки „смелост и независимост“. Хоси, тийнейджърка в стадото, галела с хобота си малкия, сякаш му казвала: „Всичко е наред“ и „Остани в кръга“.

