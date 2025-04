„Папата на народа“: Реакциите от България и света след смъртта на папа Франциск (ОБНОВЯВА СЕ)

Президентът Румен Радев изрази съболезнования на католическия свят след смъртта на папа Франциск.

„Негово Светейшество папа Франциск посвети службата си на мира, разбирателството и единството между народите. Той защитаваше хуманността, правото на живот и справедливостта във време на големи изпитания за човечеството. Сърдечни съболезнования на Светия престол и на всички католици в България и по света“, допълни държавният глава.

His Holiness Pope Francis devoted his service to the peace, understanding and unity among peoples. He defended humanity, the right to life and justice in a time of great trials for humanity. Heartfelt condolences to the Holy See and all Catholics in Bulgaria and in the world. pic.twitter.com/8pzKlXvaMc — President.bg (@PresidentOfBg) April 21, 2025

Премиерът Росен Желязков написа в социалната мрежа „Х“, че е дълбоко натъжен от кончината на папа Франциск.

„Той беше истински приятел на България и световен символ на мира, състраданието и единството. Неговото морално лидерство и отдаденост на диалога ще бъдат запомнени от поколенията. Моите сърдечни съболезнования на католическия свят“, пише министър-председателят.

Deeply saddened by the passing of His Holiness @Pontifex — a true friend of Bulgaria and a global symbol of peace, compassion, and unity. His moral leadership and commitment to dialogue will be remembered by generations. My heartfelt condolences to the Catholic world. pic.twitter.com/WkFqtrEOI0 — Rossen Jeliazkov (@R_ZhelyazkovPM) April 21, 2025

Председателят на парламента доц. Наталия Киселова отбеляза, че смъртта на папата е настъпила по време на Великденските празници.

„Тогава, когато главата на Римокатолическата църква се представя пред Бог на втория ден на Великден, е тъжно, но в същото време това е моментът, в който да си кажем, че това, което той направи за католическата църква, и усилията за мир, трябва да бъдат продължени“, каза Киселова.



Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил също изрази съболезнования.

„Изказваме съболезнования на Римокатолическата църква“, каза патриарх Даниил и пожела на католическия свят да „има сполучлив избор на нов приемник“.

Бог да прости папа Франциск, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

„В епоха на конфликти и разделение, той беше глас на доброта, състрадание и разум“, пише Борисов.

Бог да прости папа Франциск, написа и съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков във Фейсбук. Петков допълни публикацията си и с думи от тяхна среща, на която папата му е казал, че корупцията е болест, която разяжда тъканта на обществото. Петков пише още, че Франциск му е заръчал да продължава да се бори.

„Не води всички битки едновременно: трудно ще победиш корумпираните в България и външните сили, които искат да ти попречат. Води тези битки една по една. Прекарвай повече време между хората по пазарите, те ще ти дадат сила“, Това бяха думите от папа Франциск към мен като премиер през 2022. Светла му памет, пише още Петков.

Председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски призова за молитва след кончината на Франциск.

„С дълбоко прискърбие научихме за кончината на главата на Римокатолическата църква папа Франциск, наричан Папата на хората. В най-светлите дни за християнството ни напусна един обединител, духовник с изключително чувство за справедливост, човек на диалога, показващ любовта си към хората независимо от техните различия, отстояващ мира в света.“

С дълбока скръб приемаме новината за кончината на папа Франциск. Това написа в социалните мрежи лидерът на ДПС-ДПС Джевдет Чакъров.

„Сърцата ни са с католическата общност по целия свят в този тежък момент на загуба. Папата бе не просто духовен водач, а символ на обединение, морален ориентир и безстрашен защитник на човешкото достойнство. С неизчерпаема вяра и състрадание той прокарваше мостове между народи, религии и култури. Гласът му звучеше в защита на мира, справедливостта и най-уязвимите членове на обществото“, написа Чакъров след смъртта на папа Франциск.

Вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров написа във „Фейсбук“, че папата е бил глас на съвестта.

„Той вярваше, че промяната започва в сърцето на всеки човек и че бъдещето принадлежи на онези, които избират мира, а не страха, отбеляза Зафиров и призовава да бъдат чути думите на Фрнациск: „Мирът изисква търпение, състрадание и смелост“.

Редица световни лидери също изразиха съболезнования.

„Светът днес губи морален и духовен фар. Гласът му беше водач във времена на несигурност“, каза генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви тридневен национален траур и заяви: „Отвъд нашите различия, папа Франциск беше влиятелна фигура, която остави своя отпечатък върху милиони“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс направи коментар от Индия, където е на посещение.

Току-що научих за кончината на папа Франциск. Сърцето ми е с милионите християни по целия свят, които го обичаха. Бях щастлив да го видя вчера (неделя), въпреки че беше много болен. Но винаги ще го помня …. проповедта, която произнесе в първите дни на COVID. Тя наистина беше доста красива.“

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола първа изрази официални съболезнования след смъртта на папа Франциск в платформата X (бившия Twitter):

„Европа скърби за кончината на Негово Светейшество папа Франциск. Неговата заразителна усмивка плени сърцата на милиони хора по целия свят. „Папата на народа“ ще бъде запомнен с любовта си към живота, надеждата за мир, състраданието към равенството и социалната справедливост. Нека почива в мир.“

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, написа в социалната мрежа X:

„Светът скърби днес за смъртта на папа Франциск. Той вдъхнови милиони, далеч отвъд пределите на Католическата църква, със своето смирение и толкова чиста любов към онеправданите. Мислите ми са с всички, които чувстват тази дълбока загуба. Нека намерят утеха в мисълта, че заветът на папа Франциск ще продължи да ни води към по-справедлив, мирен и състрадателен свят.“

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Антонио Коща, председател на Европейския съвет, също почете паметта на Светия Отец:

„Присъединявам се към милионите по света, които скърбят за смъртта на Светия Отец. Папа Франциск беше дълбоко състрадателен към всекидневните трудности на отделния човек и на всички ни. В едно от последните си послания той предложи три стъпки към трайна промяна — опростяване на международните дългове, премахване на смъртното наказание и използването на средствата за въоръжение за слагане край на глада. Нека идеите му продължат да ни водят към бъдеще с надежда.“

Премиерът на Италия Джорджа Мелони определи Франциск като „един велик човек, един велик пастир“.

„Имах привилегията да се радвам на неговото приятелство, на съветите му, на поученията му, които никога не преставаха дори по време на изпитания и страдания“, заяви Мелони в изявление.

Френският президент Еманюел Макрон написа в социалните мрежи:

„От Буенос Айрес до Рим папа Франциск искаше Църквата да донесе радост и надежда на най-бедните, да обедини хората един с друг и с природата. Нека тази надежда да възкръсва непрестанно отвъд него. Със съпругата ми изпращаме мислите си на всички католици и на скърбящия свят.“



De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui.



À tous les Catholiques,… pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

Бъдещият канцлер на Германия Фридрих Мерц припомни ангажираността на Франциск с каузите на бедните и страдащите:

„Той се ръководеше от смирение и вяра в Божието милосърдие“, заяви Мерц в публикация в „X“.

Президентът на Русия Владимир Путин отбеляза „големия международен авторитет“, с който се ползва папата.

Папа Франциск се ползваше с голям международен авторитет като верен служител на християнското учение, мъдър религиозен и държавен деец и последователен защитник на високите ценности на хуманизма и справедливостта. През целия си понтификат той активно допринася за развитието на диалога между Руската православна и Римокатолическата църква, както и за конструктивното взаимодействие между Русия и Светия престол. Имах възможността да общувам с този изключителен човек многократно и завинаги ще запазя най-ярките спомени за него“, се казва в позиция на Кремъл в социалната мрежа „Телеграм“.

Премиерът на Индия Нарендра Моди изрази „умилението си“ от срещите с папа Франциск:

„Папа Франциск винаги ще бъде помнен като фар на състрадание, смирение и духовна смелост от милиони хора по света. Той усърдно служеше на бедните и потиснатите. За тези, които страдаха, той запали дух на надежда. С умиление си спомням за срещите си с него и бях силно вдъхновен от неговия ангажимент за приобщаващо и всестранно развитие. Неговата привързаност към народа на Индия винаги ще бъде ценена. Нека душата му намери вечен покой в прегръдките на Бога.“

Испанският министър-председател Педро Санчес припомни „ангажимента на папа Франциск към мира, социалната справедливост и най-уязвимите“.

„Съжалявам да чуя за смъртта на папа Франциск. Неговият ангажимент към мира, социалната справедливост и най-уязвимите оставя дълбоко наследство. Почивай в мир“, написа Санчес в „Х“.

Министър-председателят на Нидерландия Дик Схоф написа в профила си в X:

„Папа Франциск във всяко отношение беше човек от народа. Глобалната католическа общност се сбогува с лидер, който разпозна горещите проблеми на нашето време и привлече вниманието към тях. Със своя трезв начин на живот, дела на служба и състрадание, папа Франциск беше модел за подражание за мнозина“.

Pope Francis was in every way a man of the people. The global Catholic community bids farewell to a leader who recognised the burning issues of our day and called attention to them. With his sober way of life, acts of service and compassion, Pope Francis was a role model for many… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025

Във видеообръщение по повод смъртта на папа Франциск Константинополският патриарх Вартоломей го определи като „верен приятел и спътник“ на Патриаршията и на православието.

Президентът на Израел Исаак Херцог написа в „Х“: