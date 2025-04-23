Пратиха Чинков на Левски – Арда, Кабаков ще ръководи Лудогорец – Черно море

Станаха ясни съдийските наряди за първия кръг от плейофите в родното първенство. Волен Чинков ще ръководи Левски – Арда. Срещата на „Герена“ е в събота, 26 април, от 20:00 часа. Помощници на Чинков ще са Мартин Венев и Костадин Тановчев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев, с асистент Иво Андреев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.

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Георги Кабаков пък ще свири двубоя между Лудогорец и Черно море ден по-късно от 20:45. Валентин Железов е главен съдия на Спартак Варна и ЦСКА в събота от 17:30, а Битката за Тракия е поверена на Мариян Гребенчарски.

Всички наряди от първия кръг на плейофите:

25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918



ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Ичко Лозев Лозев

25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ФК Крумовград

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Никола Петров Джугански

26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.

Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Атанас Петров Бозев

26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски – ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Радан Василев Мирянов

27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Николай Йорданов Колев

28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Камен Михайлов Алексиев