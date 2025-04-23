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          Пратиха Чинков на Левски – Арда, Кабаков ще ръководи Лудогорец – Черно море

          За арбитър на Спартак Варна - ЦСКА бе избран Валентин Железов

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          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Станаха ясни съдийските наряди за първия кръг от плейофите в родното първенство. Волен Чинков ще ръководи Левски – Арда. Срещата на „Герена“ е в събота, 26 април, от 20:00 часа. Помощници на Чинков ще са Мартин Венев и Костадин Тановчев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев, с асистент Иво Андреев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.

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          Георги Кабаков пък ще свири двубоя между Лудогорец и Черно море ден по-късно от 20:45. Валентин Железов е главен съдия на Спартак Варна и ЦСКА в събота от 17:30, а Битката за Тракия е поверена на Мариян Гребенчарски.

          Всички наряди от първия кръг на плейофите:

          25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918
           
          ГС: Васил Петров Минев  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Станислав Лазаров Станев

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева  ВАР: Мартин Живков Великов  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Ичко Лозев Лозев

          25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ФК Крумовград

          ГС: Георги Милков Гинчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Мартин Тодоров Мачев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Никола Петров Джугански

          26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.

          Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Валентин Станчев Железов  АС1: Станимир Илков Илков  АС2: Васил Стоянов Шавов

          4-ТИ: Геро Георгиев Писков  ВАР: Димитър Димитров Димитров  АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Атанас Петров Бозев

          26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.

          ПФК Левски – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Волен Валентинов Чинков  АС1: Мартин Емилов Венев  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов  ВАР: Станимир Лозанов Тренчев  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Радан Василев Мирянов

          27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски  АС1: Иво Николаев Колев  АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море

          ГС: Георги Николов Кабаков  АС1: Мартин Веселинов Маргаритов  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Любослав Бисеров Любомиров  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Светослав Станимиров Стойчев

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Николай Йорданов Колев

          28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          Станаха ясни съдийските наряди за първия кръг от плейофите в родното първенство. Волен Чинков ще ръководи Левски – Арда. Срещата на „Герена“ е в събота, 26 април, от 20:00 часа. Помощници на Чинков ще са Мартин Венев и Костадин Тановчев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев, с асистент Иво Андреев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.

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          Георги Кабаков пък ще свири двубоя между Лудогорец и Черно море ден по-късно от 20:45. Валентин Железов е главен съдия на Спартак Варна и ЦСКА в събота от 17:30, а Битката за Тракия е поверена на Мариян Гребенчарски.

          Всички наряди от първия кръг на плейофите:

          25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918
           
          ГС: Васил Петров Минев  АС1: Красимир Атанасов Атанасов  АС2: Станислав Лазаров Станев

          4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева  ВАР: Мартин Живков Великов  АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

          СН: Ичко Лозев Лозев

          25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.

          ФК Локомотив 1929 – ФК Крумовград

          ГС: Георги Милков Гинчев  АС1: Георги Йорданов Дойнов  АС2: Мартин Тодоров Мачев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Кристиян Николов Колев

          СН: Никола Петров Джугански

          26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.

          Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД

          ГС: Валентин Станчев Железов  АС1: Станимир Илков Илков  АС2: Васил Стоянов Шавов

          4-ТИ: Геро Георгиев Писков  ВАР: Димитър Димитров Димитров  АВАР: Християна Красимирова Гутева

          СН: Атанас Петров Бозев

          26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.

          ПФК Левски – ПФК Арда Кърджали 1924

          ГС: Волен Валентинов Чинков  АС1: Мартин Емилов Венев  АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов  ВАР: Станимир Лозанов Тренчев  АВАР: Иво Венциславов Андреев

          СН: Радан Василев Мирянов

          27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.

          ПФК Ботев АД – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски  АС1: Иво Николаев Колев  АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море

          ГС: Георги Николов Кабаков  АС1: Мартин Веселинов Маргаритов  АС2: Светослав Колев Енчев

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков  ВАР: Венцислав Георгиев Митрев  АВАР: Стоян Панталеев Арсов

          СН: Ахмед Яшар Ахмед

          28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Септември Сф – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

          ГС: Любослав Бисеров Любомиров  АС1: Тодор Василев Вуков  АС2: Светослав Станимиров Стойчев

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева  ВАР: Драгомир Димитров Драганов  АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Николай Йорданов Колев

          28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

          ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Никола Антонов Попов  АС1: Георги Пламенов Тодоров  АС2: Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов  ВАР: Радослав Петров Гидженов  АВАР: Владимир Вълков Вълков

          СН: Камен Михайлов Алексиев

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