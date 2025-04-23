Пратиха Чинков на Левски – Арда, Кабаков ще ръководи Лудогорец – Черно море

Станаха ясни съдийските наряди за първия кръг от плейофите в родното първенство. Волен Чинков ще ръководи Левски – Арда. Срещата на „Герена“ е в събота, 26 април, от 20:00 часа. Помощници на Чинков ще са Мартин Венев и Костадин Тановчев, а четвърти арбитър е Стоян Арсов. На ВАР ще оперират Станимир Тренчев, с асистент Иво Андреев, а съдийски наблюдател е Радан Мирянов.
Георги Кабаков пък ще свири двубоя между Лудогорец и Черно море ден по-късно от 20:45. Валентин Железов е главен съдия на Спартак Варна и ЦСКА в събота от 17:30, а Битката за Тракия е поверена на Мариян Гребенчарски.
Всички наряди от първия кръг на плейофите:
25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ФК Хебър 1918
ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ичко Лозев Лозев
25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ФК Крумовград
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Никола Петров Джугански
26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.
Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Атанас Петров Бозев
26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Радан Василев Мирянов
27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.
ПФК Ботев АД – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Септември Сф – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Йорданов Колев
28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Ботев Враца
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Камен Михайлов Алексиев