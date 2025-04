Първи кадри се появиха в социалните мрежи, след като най-малко трима души са намушкани с нож в училище във Франция, предаде dailymail. Престъплението е извършено в гимназията „Notre-Dame-de-Toutes-Aides“, съобщават местните медии.

- Реклама -

Очаквайте подробности!

‼In #France, a high school student in #Nantes died in a #knife attack by a teenager. pic.twitter.com/xMz1EckaIA