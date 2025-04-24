Проф. Веселин Герев: През лятото няма депресии

Това каза психиатърът Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Психиатърът изрази съжаление, че депресията, която е тежко медицинско разстройство, е придобила гражданственост.
Това каза психиатърът Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Психиатърът изрази съжаление, че депресията, която е тежко медицинско разстройство, е придобила гражданственост.
Това каза психиатърът Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Психиатърът изрази съжаление, че депресията, която е тежко медицинско разстройство, е придобила гражданственост.
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