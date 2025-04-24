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          Проф. Веселин Герев: През лятото няма депресии

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „През лятото няма депресии. За това помага фактът, че тогава има усилено слънцегреене. Наблюдават се само тревожни състояния, но това не са депресии.“

          Това каза психиатърът Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Психиатърът изрази съжаление, че депресията, която е тежко медицинско разстройство, е придобила гражданственост.

          „Не всяко колебание на настроението е депресия. Има хора, които изпадат в сериозни състояния, тях ги виждаме по учрежденията, училища и институциите“, каза още гостът.

          „През лятото няма депресии. За това помага фактът, че тогава има усилено слънцегреене. Наблюдават се само тревожни състояния, но това не са депресии.“

          Това каза психиатърът Веселин Герев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Психиатърът изрази съжаление, че депресията, която е тежко медицинско разстройство, е придобила гражданственост.

          „Не всяко колебание на настроението е депресия. Има хора, които изпадат в сериозни състояния, тях ги виждаме по учрежденията, училища и институциите“, каза още гостът.

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