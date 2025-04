,,Залогът е готов“: Разкриха кой печели Шампионската лига

С подновяването на Шампионската лига спекулациите за бъдещия носител на трофея се засилват. Четири отбора остават в надпреварата, а финалът в Мюнхен наближава. В прогнозата се включи и суперкомпютърът на Opta – и той вече има своя фаворит.

- Реклама -

Според изчисленията, Барселона има най-големи шансове да спечели турнира – 23,1%. Анализът се базира на хиляди симулации, отчитащи както текущата форма на отборите, така и тяхното представяне в предишни издания на надпреварата.

На второ място в прогнозата е френският шампион ПСЖ, с вероятност от 19,3% да вдигне трофея.

Арсенал е в ролята на фаворит, сочат прогнозите. Тимът на Микел Артета заема третата позиция по шансове за първото място – 15.6%.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🏆



Who are the favourites to lift the 2024-25 UEFA Champions League trophy?



We look at the current Opta supercomputer projections for UCL success. ⬇️