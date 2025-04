Синът на американския президент (Доналд Тръмп-младши), заяви, че украинският президент Володимир Зеленски не иска мир“.

Така синът на американския президент коментира публикацията на предприемача и специален представител на САЩ за криптовалутите Дейвид Сакс в социалната мержа Х, който смята, че „Крим би трябвало да е най-лесната отстъпка за Зеленски, защото той е част от Русия през последното десетилетие, огромното мнозинство от населението му са етнически руснаци, които (както показват западните проучвания) искат да бъдат част от Русия. Украйна не разполага с никакъв военен начин да си го върне. Украйна няма реални военни възможности да си я върне“.

„Неуспешната контраофанзива през лятото на 2023 г. ясно показа това. Ако Зеленски не се предаде тук, няма да се предаде никъде, така че няма сделка с него. Министърът е прав да се оттегли от преговорите“, пише Сакс.

For those who haven’t been paying attention. Zelensky doesn’t want peace. https://t.co/hpWZeesah0