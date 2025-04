Предупреждение: Земетресенията могат да прикриват тайни ядрени опити?

Земетресенията могат да бъдат използвани като прикритие за тайни ядрени експлозии, предупреждава обзорна статия на водещи сеизмолози, цитирана от Newsweek.

Констатациите са част от изследване на Джошуа Кармайкъл и негови колеги от Националната лаборатория в Лос Аламос, публикувано в последното издание на Бюлетина на Американското сеизмологично дружество (Bulletin of the Seismological Society of America).

Анализът сочи, че докато усъвършенстваните технологии могат да засекат подземна експлозия от 1,7 тона с 97% успеваемост, тази способност пада до едва 37%, ако експлозията съвпадне със земетресение в рамките на 100 секунди и на разстояние до 250 километра.

Кармайкъл посочва, че припокриването на вълните от взрива и земетресението „замъглява способността дори на най-чувствителните детектори да идентифицират експлозията“, което поставя под въпрос досегашното разбиране, че земетресенията не могат да прикриват ядрени опити – теза от доклад през 2012 година.

Тези нови открития будят тревога сред учените, ангажирани с мониторинга на ядрените опити, особено в контекста на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ДВЗЯО) от 1996 година, който забранява всякакви ядрени експлозии.

Кармайкъл отбелязва, че в райони като Северна Корея, където през последните две десетилетия са проведени шест ядрени опита, се регистрира повишена сеизмична активност с нисък магнитуд в близост до тестовите площадки – факт, който може да бъде свързан със скрито провеждане на опити.

Допълнително, когато вълните на земетресението и експлозията се припокриват, вероятността за откриване на подземен взрив може да спадне драстично – от 92% на едва 16%.

Изследването подчертава, че практическото доказване на теорията за маскиране на експлозиите е предизвикателство, поради липсата на реални данни от съвместно възникнали експлозии и земетресения. За анализа си учените използват реални данни от експлозии и естествена сеизмична активност, събрани в обекта за национална сигурност в Невада.

Важно е да се отбележи, че само съвпадението с земетресение не би било достатъчно за прикриване на взрив – необходими са допълнителни доказателства като откриване на специфични радионуклиди в атмосферата, подчертава изданието.