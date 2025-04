Скръбна вест! Почина легенда на НБА

Една от големите легенди на НБА Дик Барнет е починал тази нощ. Баскетболната звезда си е отишла в съня си в старчески дом в Ларго, щата Флорида. Причините за смъртта му не са оповестени.

Барнет оставя след себе си богато спортно наследство. Той спечели две шампионски титли с отбора на „Ню Йорк Никс“ и е член на Баскетболната Зала на славата – признание както за успехите му в НБА, така и за приноса му към колежанския баскетбол.

Още като студент Барнет прави история с „Тенеси Стейт“, превръщайки се в част от първия отбор на висше учебно заведение за чернокожи, който печели националното студентско първенство в САЩ.

Basketball Hall of Famer Dick Barnett, who played guard in both of the New York Knicks' NBA championship seasons, has died, the team announced on Sunday. He was 88.https://t.co/iEmstoAwNb