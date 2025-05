Анализа Барбиери: Възможни ли са дълготрайните връзки от онлайн запознанства

Всяка седмица Анализа Барбиери, колумнист в „Гардиън Уйкенд“, отговаря на проблемите на читатели, предаде Гардиън.

Читател: „Аз съм 40-годишен мъж, който използва приложения за запознанства от осем години и съм се срещнал с около 100 различни жени, без да броим тези, с които само съм си писал. Това са много първи срещи, доста втори срещи и няколко кратки връзки. Нищо не се получи.

Никой не изглежда да иска връзка. Всички са разбити, включително и аз. Някои жени ме отхвърлят, защото искам да си поделим сметката на втората среща, след като съм платил на първата. Други ме отхвърлят, защото искам деца, а те не искат. Трети ми казват, че съм мил човек, след което не ми се обаждат повече. Никога не съм изчезвал без следа, но съм отхвърлил и някои добри хора. Опитвах се да постъпвам правилно според разума и сърцето си. Изглежда, че всички търсят химия и не я намират.

Затова опитах да се запознавам с жени без да използвам приложения. Приятелите ми са женени или в дългосрочни връзки и за съжаление не познават никого, с когото биха ме съчетали. Когато бях по-млад, работех в голяма компания и ходех на домашни партита; сега съм самонает и приятелите ми организират бебешки партита. Затова не се срещам толкова често с неомъжени жени. Но ходих по барове и смело заговарях жените, които ми харесваха. Понякога дори се получава – свързваме се и по-късно излизаме на среща. Но може би тя ме харесва само като професионалист или като приятел; може би вече е в връзка.

Работя дълги часове и рядко срещам нови хора. Веднъж седмично ходя на социални събития, но често ми се струва, че са по-скоро за създаване на контакти. Опитах и бързите срещи, но без резултат.

Поне в приложенията всички жени са необвързани, което е добър начален етап. Но миналата година изтощителната дейност по харесване, чатене, срещи, отхвърляне или по-често да бъда отхвърлян стана прекалено много и обмислях самоубийство. Вместо себе си изтрих приложенията. Бих искал да си позволя психотерапия, но е твърде скъпо, а терапиите по НЗО изглежда са запазени за хора, които се борят повече от мен, което е разбираемо.

Искам да намеря любовта и да опитам да имам деца, преди да е станало твърде късно. Ще съм благодарен за вашия съвет.“

Анализа Барбиери: Нещо ме порази в приложенията за запознанства – и го казвам с трепет – но те не се различават от реалните запознанства, доколкото хората понякога мислят, че са готови за връзка, но подсъзнателно всъщност не са. Чудя се дали това може да е вашият случай.

Говорих със Сузана Абсе, психоаналитичен психотерапевт за двойки и автор на „Tell Me The Truth About Love“ (Кажи ми истината за любовта). „Светът на приложенията за запознанства е известен с предизвикателствата си“, каза тя. „Ясно е, че сте наранен и разочарован от опита си. Реалността обаче е, че около 8% от хората във Великобритания вече намират дългосрочните си партньори по този начин, а колкото по-възрастни сте, толкова по-вероятно е това да се случи.“

Макар да е вярно, че хората в приложенията за запознанства са (предимно!) необвързани, това е и среда с голям натиск. Както казва Абсе: „Хората могат да се тревожат много от отхвърлянето, затова избягват да показват интерес.“

Абсе се чуди дали „откритостта и желанието да търсиш приятелство са наистина толкова важни, колкото химията. Разбира се, незабавното физическо привличане е чудесно, но може би химията също се развива с времето, ако човекът е интересен и, което е най-важно, се интересува от теб. С други думи, това важи и в двете посоки – интересен ли си? Любопитен ли си към хората, които срещаш?“

Чудим се дали бихте обмислили да направите нещо, което ви интересува – някаква дейност – и да го поставите на първо място пред търсенето на партньор, само за известно време, за да излезете от ситуацията, в която всичко изглежда да се върти около работата или намирането на партньор. Абсе отбеляза и друго. „Чудя се дали не се борите с лека депресия“, каза тя. „Може би имате склонност да минимизирате и заглушавате чувствата си, защото идеята, че самоубийствените мисли не са достатъчно основание за терапия в Националната здравна служба, е просто погрешна.“

Взимам всички споменавания за самоубийство много на сериозно. Моля, посетете личния си лекар и му обяснете как се чувствате. Абсе предлага и групова терапия, която може да ни помогне да видим как взаимодействаме с другите и „е много по-достъпна“. За повече информация се свържете с Института за групова анализа.

Нашето чувство за стойност и самочувствие може да бъде подсилено от партньор, но в крайна сметка то трябва да идва отвътре. Имам предчувствие, че ако успеете да се справите с това първо, останалото ще последва.