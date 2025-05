Белият дом публикува Тръмп като мускулест джедай (СНИМКА)

В неделя Белият дом публикува снимка на президента Доналд Тръмп, на която той е изобразен като джедай – героична фигура от вселената на Star Wars. Изображението е генерирано с помощта на изкуствен интелект и бързо привлече вниманието в социалните мрежи.

- Реклама -

Само дни по-рано Тръмп сподели друго AI-създадено изображение, този път с папски одежди, придружено от провокативния въпрос:

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5