Луксозна яхта с десетки инфлуенсъри потъна край Маями Бийч (ВИДЕО)

Луксозна 63-футова яхта, на борда на която се намирали десетки инфлуенсъри, потъна край остров Монумент близо до Маями Бийч, съобщи PEOPLE. Инцидентът е станал в събота, 3 май, около 17:00 ч. местно време.

- Реклама -

Според информация на бреговата охрана на САЩ, техни екипи заедно с други местни служби са се отзовали на сигнала. Всички 32 души на борда са били успешно транспортирани на сушата, без пострадали, благодарение и на помощта на случайно преминаващ човек с лодка.

Някои от пътниците споделят видеа в социалните мрежи, на които се вижда как яхтата се пълни с вода.

„Първо жените и децата!“, шегува се мъж, докато хората опитват да спасят скъпи вещи като лаптопи.

Рейчъл Милър, свидетел на инцидента, разказва пред CBS News Miami:

„Тъкмо бяхме на лодката и видяхме куп полицаи, полицейски лодки, а имаше и друга яхта, която се беше се обърнала вертикално.„

Брус Мареш, друг свидетел, добавя пред WSVN:

Медията съобщава, че яхтата може да е била „Lamborghini vessel“, но все още не е ясно кой е собственикът, нито каква е причината за потъването.

Бреговата охрана заяви, че търговска спасителна служба работи по изваждането на плавателния съд, който не представлява опасност за другите кораби в района.

Разследването на инцидента е поето от Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида, съобщи WSVN.

#Watch | Dramatic rescue at sea! 🛥️ The US Coast Guard pulled 32 people to safety from an overloaded yacht drifting off Miami Beach. Officials say the vessel was in danger of capsizing. No injuries reported. 👏🌊#CoastGuard #MiamiBeach #YachtRescue #BreakingNews #SeaRescue… pic.twitter.com/pS4aOiU6Pp