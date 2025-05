Изтребител F-18 се разби във Финландия (СНИМКИ)

Военен самолет F-18 Hornet се е разбил в сряда сутринта във военна зона в близост до летището в Рованиеми, намиращо се в северната част на Финландия – Лапландия. Информацията беше потвърдена от Финландските сили за отбрана (FDF) в публикация в социалната мрежа X.

- Реклама -

По данни на FDF, пилотът е успял да катапултира преди катастрофата. Той е бил открит от спасителните екипи и отведен в болница за преглед. Няма информация за тежки наранявания.

Инцидентът е станал около 10:50 ч. местно време. Малко след това регионалните служби за спешна помощ са получили сигнал за „голямо авиационно произшествие“, съобщава националната телевизия Yle.

Finnish Air Force F/A-18 Hornet fighter jet has crashed in Rovaniemi airport area today.



Pilot managed to eject in time and is ok. pic.twitter.com/nwF6qcklK4