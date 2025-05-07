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          ИЗВЪНРЕДНО: Арестуваха знакова фигура от българския ъндърграунд

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Арестуваха знакова фигура от бургаския ъндърграунд с кокаин. Информацията засега е неофициална, съобщи Нова.

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          На място се провежда спецоперация. Все още не е ясно дали има други задържани. Очаква се официално изявление малко по-късно.

          Арестуваха знакова фигура от бургаския ъндърграунд с кокаин. Информацията засега е неофициална, съобщи Нова.

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          На място се провежда спецоперация. Все още не е ясно дали има други задържани. Очаква се официално изявление малко по-късно.

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