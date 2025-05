Президентът на Китай пристигна в Москва (ВИДЕО)

Китайският президент Си Цзинпин пристигна в Кремълския дворец в руската столица Москва за срещата си с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Според Кремъл в основата на разговорите между двамата лидери ще бъдат строителството на отдавна планиран втори тръбопровод за износ на газ към Китай и въпроси от международния дневен ред като войната на Русия в Украйна и възобновяването на преговорите между Вашингтон и Москва.

Си, който пристигна вчера на четиридневно посещение в Русия, се очертава да бъде най-високопоставеният гост на ежегодния военен парад на Червения площад по случай юбилейната 80-годишнина от края на Втората световна война в Европа.

🇨🇳🇷🇺 Chinese President #XiJinping arrived at the Vnukovo Airport in Moscow, #Russia, on Wednesday and was warmly welcomed by Russian Deputy Prime Minister Tatyana Golikova and other senior government officials.

📷: CCTV pic.twitter.com/YECBitl6fE