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          Президентът на Китай пристигна в Москва (ВИДЕО)

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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Китайският президент Си Цзинпин пристигна в Кремълския дворец в руската столица Москва за срещата си с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

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          Според Кремъл в основата на разговорите между двамата лидери ще бъдат строителството на отдавна планиран втори тръбопровод за износ на газ към Китай и въпроси от международния дневен ред като войната на Русия в Украйна и възобновяването на преговорите между Вашингтон и Москва.

          Си, който пристигна вчера на четиридневно посещение в Русия, се очертава да бъде най-високопоставеният гост на ежегодния военен парад на Червения площад по случай юбилейната 80-годишнина от края на Втората световна война в Европа.

          Китайският президент Си Цзинпин пристигна в Кремълския дворец в руската столица Москва за срещата си с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

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          Според Кремъл в основата на разговорите между двамата лидери ще бъдат строителството на отдавна планиран втори тръбопровод за износ на газ към Китай и въпроси от международния дневен ред като войната на Русия в Украйна и възобновяването на преговорите между Вашингтон и Москва.

          Си, който пристигна вчера на четиридневно посещение в Русия, се очертава да бъде най-високопоставеният гост на ежегодния военен парад на Червения площад по случай юбилейната 80-годишнина от края на Втората световна война в Европа.

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