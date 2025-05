98-годишен ветеран от ВСВ смаза „Тесла“ с танк (ВИДЕО)

98-годишният Кен Търнър, ветеран от Втората световна война, предизвика сензация, след като се качи на танк Sherman и прегази автомобил Tesla, носещ регистрационен номер FASCISM. Събитието е заснето и публикувано в социалните мрежи, където бързо набра популярност.

Преди да премине с танка през колата, Търнър прави политическо изявление, насочено към Илон Мъск, Владимир Путин, Доналд Тръмп и „международното регресивно движение“:

След речта, Кен Търнър се качва в танка и буквално прегазва Tesla-та, оставяйки след себе си купчина смачкан метал.

A 98 year old World War 2 veteran, returned to his tank to destroy one last Nazi car. He has a message for Elon Musk, Tesla, Putin, Trump and the international regressive movement.



We crushed fascism before, and we'll crush it again, so let's go shall we? pic.twitter.com/PXqsQPx0rI