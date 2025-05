На парада: Русия демонстрира дронове, които използва срещу Украйна (ВИДЕО)

На 9 май, по повод 80-годишнината от Деня на победата, Русия проведе тържествен военен парад на Червения площад в Москва, като за първи път в историята му представи бойни дронове, използвани във войната в Украйна. Сред присъстващите бяха руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и над 20 други чуждестранни държавни и правителствени ръководители.

Дронове на преден план

Колони от военни камиони транспортираха безпилотни летателни апарати, които – според коментатора на руската държавна телевизия – играят ключова роля в така наречената „специална военна операция“ в Украйна. За първи път в парада участваха ударни и разузнавателни дронове, включително:

„Ланцет“ – блуждаещ боеприпас, използван както за разузнаване, така и за нанасяне на удари по военни цели, включително танкове и самолети.

– блуждаещ боеприпас, използван както за разузнаване, така и за нанасяне на удари по военни цели, включително танкове и самолети. „Орлан-10“ и „Орлан-30“ – разузнавателни дронове, използвани за наблюдение и целеуказване.

– разузнавателни дронове, използвани за наблюдение и целеуказване. „Геран-2“ – дрон камикадзе с ирански произход, използван за атаки срещу украинска енергийна инфраструктура. Киев обвинява Москва, че с него се извършват и удари по цивилни обекти, обвинения, които Кремъл отхвърля.

On russian military parade in Moscow russians have proudly demonstrated their "Shaheed" drones – a terror weapon which kills Ukrainian civilians daily, and which has already killed thousands of civilians, including babies, pregnant women, elderly. Fico, Vucic, and others salute. pic.twitter.com/uHyzTDZyKW — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) May 9, 2025

Нови системи и класически символи

Освен дроновете, Русия представи и нови образци тежко въоръжение:

Тежки огнеметни системи ТОС-2 „Тосочка“

Артилерийски системи „Малва“

Традиционно парадът започна с легендарния танк Т-34, смятан за символ на победата във Втората световна война. След него по Червения площад преминаха различни колесни и бронирани машини, сред които:

БТР-82А, „Тигър-М“, „Феникс“, „Спартак“, БМП-2М „Бережок“, БМП-3, както и перспективната бойна машина „Курганец-25“.

Също така бяха демонстрирани системите за ПВО С-400 „Триумф“ и мобилната междуконтинентална ракетна система „Ярс“.

🔴A military unit consisting of unmanned aerial vehicles passed through Russia's Red Square Victory Parade for the first time. pic.twitter.com/IGQqbPOfGA — America belongs to the native Indians🕊️ 🌷🍀️ (@Aydn84362352) May 9, 2025

Завършек в небето

Парадът приключи с въздушна демонстрация на руските групи за висш пилотаж:

„Руски витязи“ с изтребители Су-30СМ

с изтребители Су-30СМ „Суифтс“ с МиГ-29

с МиГ-29 Финалното прелитане беше изпълнено от Су-25, които обагриха небето в цветовете на руския трикольор.