Стартовите състави на Левски и Черно море

Левски и Черно море излизат в мач от 33-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на „Герана“ започва в 20,00 часа.

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Стартовите състави:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 5. Келиан ван дер Каап, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 8. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 88. Марин Петков (К), 11. Джавад Ел Джемили, 3. Майкон, 17. Евертон Бала

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 6. Виктор Попов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов (К) – 39. Николай Златев, 10. Мазир Сула, 8. Асен Дончев, 98. Дерик Осей.