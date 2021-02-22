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Хакнаха Божков (СНИМКИ)

Коментар във Фейсбук
13 мЕвроком 1966
Вчера профилът ми в Instagram отново беше хакнат. Работим да бъде възстановен скоро.
 
Това коментира бизнесменът Васил Божков във Фейсбук.
 
Припомняме, че Софийският градски съд допусна партия "Българско лято" на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, да бъде регистрирана в Регистъра на политическите партии. Решението на съда може да бъде обжалвано в седемдневен срок.
 
Прокуратурата протестира решението на градския съд, който допусна партия "Българско лято", близка до обвиняемия бизнесмен Васил Божков, да бъде регистрирана.

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