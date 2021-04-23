Йорданов за Цицелков: Няма за какво да се извинявам, всеки има право да говори, както иска

Тошко Йорданов от "Има такъв народ" заяви, че нямало за какво да се извинява на репортера на Нова телевизия Благой Цицелков, към когото се обърна с определени исторически събития заради грешка в ефир.

"Това е историческа отправка към една историческа легенда. Всеки има право - и аз, и той, и вие, да говорите каквото мислите. Имам ли директна заплаха към него? Не. Аз съм историк, нямам нищо. Всеки има право да говори така, както усеща", коментира той.