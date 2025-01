Скандалният рефер Дейвид Куут: Гей съм и се борих със зависимост към кокаин

Бившият английски съдия Дейвид Куут, уволнен през декември от Асоциацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL), заради видео, в което обижда Ливърпул и Юрген Клоп, даде първото си интервю след скандала. В него той изрази съжаление за действията си и направи шокиращи разкрития за личния си живот.

Куут призна, че е гей, което е било голямо предизвикателство за него през годините.

Според него, страхът да разкрие сексуалността си е довел до натрупване на емоционално напрежение, което е намерило израз в деструктивно поведение.

EXCL: Emotional David Coote bravely comes out as gay pic.twitter.com/bMEvawLJ7P