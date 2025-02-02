Новият видински митрополит: Избраха двамата кандидати

Браницкият епископ Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим са избраните от епархийските избиратели на Видинска епархия кандидати за нов Видински митрополит.
На състоялия се днес, 2 февруари 2025 г., епархийски избирателен събор във Видин избирателите, излъчени от епархията, дадоха своите гласове за:
Браницки епископ Пахомий – 24 гласа,
Мелнишки епископ Герасим – 18 гласа,
които събраха изискваните от Устава повече от половината гласове на епархийските избиратели. Гласуваха 29 избиратели от всички духовни околии на епархията.
На мястото на патриарха: Определят кандидатите за Видински митрополит
Гласове за достоизбираемите епископи за Видински митрополит:
Велички епископ Сионий – 7 гласа
Мелнишки епископ Герасим – 18 гласа,
Смоленски епископ Висарион – 0 гласа
Константийски епископ Михаил – 3 гласа
Браницки епископ Пахомий – 24 гласа,
Главиницки епископ Макарий – 2 гласа
Велбъждски епископ Исаак – 3 гласа
Знеполски епископ Мелетий – 1 глас