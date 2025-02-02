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          Новият видински митрополит: Избраха двамата кандидати

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          Снимка: БГНЕС
          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова
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          Иванина Игнатова
          Иванина Игнатова

          Браницкият епископ Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим са избраните от епархийските избиратели на Видинска епархия кандидати за нов Видински митрополит.

          На състоялия се днес, 2 февруари 2025 г., епархийски избирателен събор във Видин избирателите, излъчени от епархията, дадоха своите гласове за:

          Браницки епископ Пахомий – 24 гласа,

          Мелнишки епископ Герасим – 18 гласа,

          които събраха изискваните от Устава повече от половината гласове на епархийските избиратели. Гласуваха 29 избиратели от всички духовни околии на епархията.

          На мястото на патриарха: Определят кандидатите за Видински митрополит

          Гласове за достоизбираемите епископи за Видински митрополит:

          Велички епископ Сионий – 7 гласа

          Мелнишки епископ Герасим – 18 гласа,

          Смоленски епископ Висарион – 0 гласа

          Константийски епископ Михаил – 3 гласа

          Браницки епископ Пахомий – 24 гласа,

          Главиницки епископ Макарий – 2 гласа

          Велбъждски епископ Исаак – 3 гласа

          Знеполски епископ Мелетий – 1 глас

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