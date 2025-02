УЖАС: Брус Уилис се влошава, вече не може да говори

Талула Уилис, дъщерята на легендарния актьор Брус Уилис, сподели в социалните мрежи, че състоянието на баща ѝ се е влошило и той вече не може да говори.

През 2022 г. семейството на Уилис разкри, че той страда от афазия – нарушение, което затруднява комуникацията и постави край на актьорската му кариера. По-късно, след допълнителни изследвания, беше установено, че актьорът страда от фронтотемпорална деменция – нелечимо заболяване, което постепенно уврежда речта и двигателните умения.

